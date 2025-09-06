Сталиcя зміни у роздачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області роздає благодійний фонд "Посмішка ЮА" у співпраці з ООН, повідомляє Politeka.net.

Організація попередила про зміни з роздачею гуманітарки.

Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй повідомила про важливі зміни у наданні гуманітарної допомоги. У зв’язку з обмеженими можливостями фінансування було ухвалено рішення про завершення видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області у Широківській та Петро-Михайлівській громадах.

Таким чином, остання доставка харчових наборів у цих громадах відбулася у серпні 2025 року. Всі громадяни, які раніше отримували допомогу у цьому форматі, отримають персональні повідомлення у вигляді смс від Всесвітньої продовольчої програми ООН із повідомленням про завершення цієї програми.

Водночас у кількох громадах Запорізького району, а саме у Михайло-Лукашівській, Павлівській, Степненській, Матвіївській, Комишуваській та Новомиколаївській, відбувається перехід від надання продуктових наборів до виплати грошової допомоги.

Для інших громад Запорізького, Пологівського та Василівського районів порядок отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області залишається незмінним, що дає можливість продовжити підтримку місцевого населення у стабільному форматі.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА», який є партнером Всесвітньої продовольчої програми ООН, відповідає за організацію процесу видачі гуманітарної допомоги та за впровадження переходу від продуктових наборів до грошових переказів у визначених громадах. Водночас представники фонду підкреслюють, що саме рішення щодо вибору населених пунктів, де відбуваються зміни, ухвалює виключно Всесвітня продовольча програма ООН.

