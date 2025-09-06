Произошли изменения в раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области раздает благотворительный фонд "Посмішка ЮА" в сотрудничестве с ООН, сообщает Politeka.net.

Организация предупредила об изменениях с раздачей гуманитарки.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций сообщила о важных изменениях в оказании гуманитарной помощи. В связи с ограниченными возможностями финансирования было принято решение о завершении выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области в Широковской и Петро-Михайловской общинах.

Таким образом, последняя доставка продовольственных наборов в этих общинах состоялась в августе 2025 года. Все граждане, ранее получавшие помощь в этом формате, получат персональные сообщения в виде смс от Всемирной продовольственной программы ООН с уведомлением о завершении этой программы.

В то же время, в нескольких общинах Запорожского района, а именно в Михайло-Лукашевской, Павловской, Степненской, Матвеевской, Камышевской и Новониколаевской, происходит переход от предоставления продуктовых наборов к выплате денежной помощи.

Для других общин Запорожского, Пологовского и Васильевского районов порядок получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области остается неизменным, что позволяет продолжить поддержку местного населения в стабильном формате.

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА», являющийся партнером Всемирной продовольственной программы ООН, отвечает за организацию процесса выдачи гуманитарной помощи и за внедрение перехода от продуктовых наборов к денежным переводам в определенных общинах. В то же время, представители фонда подчеркивают, что именно решение о выборе населенных пунктов, где происходят изменения, принимает исключительно Всемирная продовольственная программа ООН.

