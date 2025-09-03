Прогноз погоди на тиждень з 4 по 11 вересня в Одесі передбачає стабільно ясні дні та мінімальні шанси на дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 4 по 11 вересня в Одесі обіцяє переважно ясну та суху погоду протягом усіх днів, повідомляють синоптики, повідомляє Politeka.

Четвер, 4 вересня, зустріне місто сонячним ранком. Температура вдень досягне +27°, вночі опуститься до +18°. Вітер 1,4–2,6 м/с, ймовірність опадів мінімальна. Народний прогноз зазначає, що розсіяні хмари вказують на холодний ранок наступного дня.

П’ятниця, 5 вересня, почнеться похмуро, проте вдень небо проясниться. Денна температура складе +27°, нічна +20°. Вологість 55–74%. За народними прикметами, напрямок польоту журавлів свідчив про ранню або пізню зиму та її характер.

Субота, 6-го, принесе короткочасне появлення хмар, що ввечері розсіються. Денна температура +27°, вночі +19°. Народна прикмета вказує, що тихий день з відсутністю вітру передвіщає суху осінь, а дощ обіцяє снігове покриття.

Неділя, 7-го, буде безхмарною, температурні показники від +19° до +25°. Небо ясне до вечора.

Понеділок, 8-го, очікується світлим із денними +26° та нічними +19°. Народна прикмета зазначає, що холодний ранок передвіщає ранню морозну зиму.

Вівторок, 9-го, знову світлий день. Денна температура підніметься до +29°, нічна +19°, вітер 2,6–4 м/с. Опадів не очікується.

Середа, 10-го, триватиме ясна погода, температурні показники від +19° вночі до +29° вдень. Опадів не передбачається. Практика предків свідчить, що день був часом осінніх ярмарків та завершення польових робіт.

У четвер, 11-го, температурні показники +29° вдень, +19° вночі. Небо може ненадовго затягнутися хмарами, опадів не буде.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 4 по 11 вересня в Одесі передбачає стабільно ясні дні та мінімальні шанси на дощ, помірний вітер і комфортні температури для пересувань та повсякденних справ.

Джерело: Синоптик

