Прогноз погоды на неделю с 4 по 11 сентября в Одессе в основном обещает ясную и сухую погоду на протяжении всех дней, сообщают синоптики, сообщает Politeka.

Четверг, 4 сентября, встретит город солнечным утром. Температура днем ​​достигнет +27°, ночью опустится до +18°. Ветер 1,4-2,6 м/с, вероятность осадков минимальная. Народный прогноз отмечает, что рассеянные облака указывают на холодное утро на следующий день.

Пятница, 5 сентября, начнется пасмурно, однако днем ​​небо прояснится. Дневная температура составит +27°, ночная +20°. Влажность 55-74%. По народным приметам, направление полета журавлей свидетельствовало о ранней или поздней зиме и ее характере.

Суббота, 6-го, принесет кратковременное появление рассеющихся вечером облаков. Днем +27°, ночью +19°. Народная примета указывает, что тихий день с отсутствием ветра предвещает сухую осень, а дождь сулит снеговое покрытие.

Воскресенье, 7-е, будет безоблачным, температурные показатели от +19° до +25°. Небо ясное к вечеру.

Понедельник, 8, ожидается светлым с дневными +26° и ночными +19°. Народная примета отмечает, что холодное утро предвещает раннюю морозную зиму.

Вторник, 9-го, снова светлый день. Дневная температура поднимется до +29°, ночная +19°, ветер 2,6–4 м/с. Осадков не ожидается.

Среда, 10-го, продлится ясная погода, температурные показатели от +19° ночью до +29° днем. Осадков не предполагается. Практика предков свидетельствует, что день был временем осенних ярмарок и завершением полевых работ.

В четверг, 11-го, температурные показатели +29° днем, +19° ночью. Небо может ненадолго затянуться облаками, осадков не будет.

Итак, прогноз погоды на неделю с 4 по 11 сентября в Одессе предусматривает стабильно ясные дни и минимальные шансы на дождь, умеренный ветер и комфортные температуры для передвижений и повседневных дел.

Источник: Синоптик

