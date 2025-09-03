Прогноз погоди на тиждень з 4 по 11 вересня в Запорізькій області свідчить про стабільно ясні та сухі умови.

Прогноз погоди на тиждень з 4 по 11 вересня в Запорізькій області обіцяє переважно ясну погоду та мінімальні опади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Синоптик.

Четвер, 4 вересня, зустріне місто ясним небом. Температура коливатиметься від +16° вранці до +28° вдень, ймовірність опадів не перевищує 2%. Народний прогноз свідчить, що розсіяні хмари вказують на світлий і холодний ранок наступного дня.

У п’ятницю, 5 вересня, небо залишатиметься чистим, температурні показники вдень піднімуться до +28°, вночі знизиться до +17°. Вологість 31–67%.

Субота принесе подібні умови: вдень до +27°, вночі +17°, вітер 2–3 м/с, опади відсутні. Народна прикмета говорить, що спокійні умови вказують на тиху осінь, а дощ — на суху.

Неділя обіцяє трохи хмар, які до вечора розсіються. Температурні показники від +18° до +26°, вітер 2,3–3,3 м/с, опадів не передбачається.

Понеділок, 8-го, буде ясним із денними +27° та нічними +19°, вологість 35–67%, вітер 2–2,8 м/с. Народна прикмета пов’язує холодний ранок із ранньою морозною зимою.

У вівторок, 9-го, вдень небо частково затягнуть хмари, але до вечора вони розсіються. Температура коливатиметься від +20° вночі до +29° вдень, опади відсутні. За народним прогнозом, урожай горобини свідчив про дощову осінь і холодну зиму.

Середа буде світлою протягом усього дня. Температура підніметься до +29°, вночі +20°, опади не очікуються. Пращури вважали цей день початком осінніх ярмарків і закінченням польових робіт.

Четвер, 11-го, знову ясна погода з денними +29° та нічними +20°. Небо може на короткий час затягнутися хмарами, але без опадів.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 4 по 11 вересня в Запорізькій області свідчить про стабільно ясні та сухі умови, помірні температури та мінімальні пориви вітру, що забезпечує сприятливі умови для повсякденного життя та активностей на свіжому повітрі.

