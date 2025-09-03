Прогноз погоды на неделю с 4 по 11 сентября в Запорожской области свидетельствует о стабильно ясных и сухих условиях.

Прогноз погоды на неделю с 4 по 11 сентября в Запорожской области в основном обещает ясную погоду и минимальные осадки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Синоптика.

Четверг, 4 сентября, встретит город ясным небом. Температура будет колебаться от +16° утром до +28° днем, вероятность осадков не превышает 2%. Народный прогноз свидетельствует, что рассеянные облака указывают на светлое и холодное утро на следующий день.

В пятницу, 5 сентября, небо будет чистым, температурные показатели днем ​​поднимутся до +28°, ночью снизится до +17°. Влажность 31-67%.

Суббота принесет подобные условия: днем ​​до +27°, ночью +17°, ветер 2–3 м/с, осадки отсутствуют. Народная примета говорит, что спокойные условия указывают на тихую осень, а дождь – на сухую.

Воскресенье обещает несколько туч, которые к вечеру рассеются. Температурные показатели от +18° до +26°, ветер 2,3–3,3 м/с, осадков не ожидается.

Понедельник, 8, будет ясным с дневными +27° и ночными +19°, влажность 35–67%, ветер 2–2,8 м/с. Народная примета связывает холодное утро с морозной зимой.

Во вторник, 9-го, днем ​​небо частично затянут тучи, но к вечеру они рассеются. Температура будет колебаться от +20° ночью до +29° днем, осадки отсутствуют. По народному прогнозу, урожай рябины свидетельствовал о дождливой осени и холодной зиме.

Среда будет светлой в течение всего дня. Температура поднимется до +29°, ночью +20°, осадки не ожидаются. Наши предки в этот день следили за облаками.

Четверг, 11-го, снова ясно погода с дневными +29° и ночными +20°. Небо может на короткое время затянуться облаками, но без осадков.

Итак, прогноз погоды на неделю с 4 по 11 сентября в Запорожской области свидетельствует о стабильно ясных и сухих условиях, умеренных температурах и минимальных порывах ветра, что обеспечивает благоприятные условия для повседневной жизни и активности на свежем воздухе.

