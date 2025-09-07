Безкоштовне житло для ВПО Київській області надається переселенцям у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Деталі щодо пропозицій доступні на сайті Допомагай.

В Обухові, що за 45 км від столиці, доступне поселення для жінки без дітей у приватному будинку. Житло чотирикімнатне та необхідні комунікації. На ділянці передбачено невеликий сад, а господар – чоловік 38 років, який живе окремо та підтримує порядок у будинку. Пропозиція передбачає підселення та співжиття з дотриманням домашніх правил.

У селищі Клавдієво-Тарасове Бородянського району надається окрема кімната для чоловіка. Вхід автономний, що гарантує приватність. Проживання розраховане на тривалий термін із умовою допомоги у веденні господарства. У будинку передбачено плиту, холодильник, мікрохвильову піч, електрочайник, телевізор, інтернет та базові меблі. Туалет розташований на подвір’ї, пічне опалення, душ та пральна машина знаходяться у бані поруч. Для автомобіля виділено місце у дворі. Поблизу – магазин, супермаркет, озеро та ліс.

У Києві на вулиці Печенезькій кімната пропонується жінці за допомогу господарці. Власниця пересувається за ходунками і потребує підтримки під час руху та при приготуванні їжі. Житло – окрема кімната у двокімнатній квартирі з усіма зручностями. Проживання включає продукти та комунальні витрати. Розташування у центральній частині міста робить пропозицію зручною для довгострокового перебування.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Київській області охоплює різні формати: підселення у приватний будинок, окрему кімнату у селищі та квартиру у столиці. Кожен варіант передбачає умови проживання, проте усі надають переселенцям безпечне середовище та стабільність у новому домі.

Останні новини:

Нагадаємо, Politeka писала про нову систему оплати проїзду.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги: за що доводиться платити більше.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: кому готуватися до удару по гаманцю.