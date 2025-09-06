Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області охоплює різні локації та варіанти розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне у кількох населених пунктах регіону, кожен із яких передбачає власні правила користування, повідомляє Politeka.

Програма передбачає тимчасове розміщення для людей, які потребують житла, із певними умовами щодо проживання.

У Васильківці, район з однойменною назвою, надаються дві кімнати у приватному будинку загальною площею чотири кімнати плюс кухня, санвузол і передпокій. Присутні газове опалення, водопостачання, газова колонка, холодильник, мікрохвильова піч та пральна машина. Меблі – базовий комплект. Перевага надається двом особам старше 50 років із досвідом життя у приватному секторі.

Мешканці спільно проживатимуть із літньою жінкою та братимуть участь у догляді за будинком і прилеглою територією, де є сад і город. Оплата передбачає лише комунальні послуги.

У П’ятихатках пропонують окреме житло в сільському будинку з двориком і дров’яним опаленням для одного чоловіка. Воно орієнтоване на сиріт, вихованців інтернатів або пенсіонерів, які цінують тишу і риболовлю. Мешканець отримує харчування, одяг і мийні засоби, а натомість допомагає по господарству та підтримує порядок.

У Кам’янському на вулиці Яворницького доступна кімната площею 12 кв. м у трикімнатній квартирі на третьому поверсі для жінки пенсійного віку без серйозних проблем зі здоров’ям. Проживання надається безоплатно.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області охоплює різні локації та варіанти розміщення, розраховані на тих, хто відповідає умовам і готовий брати участь у догляді за оселею. Для отримання додаткової інформації слід звертатися до авторів оголошень.

Джерело: Допомагай

