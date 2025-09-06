Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает различные локации и варианты размещения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в нескольких населенных пунктах региона, каждый из которых предусматривает собственные правила пользования, сообщает Politeka.

Программа предусматривает временное размещение для людей, нуждающихся в жилье, с определенными условиями проживания.

В Васильковке, район с одноименным названием, предоставляются две комнаты в частном доме общей площадью четыре комнаты плюс кухня, санузел и прихожая. Присутствует газовое отопление, водоснабжение, газовая колонка, холодильник, микроволновка и стиральная машина. Мебель – базовый комплект. Предпочтение отдается двум лицам старше 50 лет с опытом жизни в частном секторе.

Жители будут совместно проживать с пожилой женщиной и участвовать в уходе за домом и прилегающей территорией, где есть сад и огород. Оплата предусматривает только коммунальные услуги.

В Пятихатках предлагают отдельное жилье в деревенском доме с двориком и дровяным отоплением для одного мужчины. Оно ориентировано на сирот, питомцев интернатов или пенсионеров, ценящих тишину и рыбалку. Житель получает питание, одежду и моющие средства, а помогает по хозяйству и поддерживает порядок.

В Каменском на улице Яворницкого доступна комната площадью 12 кв. м в трехкомнатной квартире на третьем этаже для женщины пенсионного возраста без серьезных проблем со здоровьем. Проживание предоставляется бесплатно.

