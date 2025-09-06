Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області надають власники приватних помешкань у різних населених пунктах регіону, інформує Politeka.

Відомості про наявні варіанти розміщення регулярно розміщуються на порталі «Допомагай».

Одним із прикладів є Старокостянтинівський район, де у селі Старий Остропіль відкрито можливість поселення для жінок, дітей, літніх осіб та родин. Будинок площею 110 кв. м обладнаний усіма комунікаціями, включаючи газ, воду, електрику та інтернет. У селі також функціонують освітні заклади, магазини, ринок, пошта й амбулаторія. Поруч розташовані річка, ліс і траса Київ–Хмельницький. Доступними є чотири місця для проживання.

У цьому ж населеному пункті запропоновано ще один варіант. Йдеться про продаж будинку площею 110 кв. м. Споруда має гараж, господарські приміщення, літню кухню, виноградник і сад. Також облаштовано територію для бані та город. Пропозиція орієнтована на жінок і людей похилого віку. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном, вказаним у повідомленні.

Ще один варіант знаходиться у Кам’янці-Подільському на вулиці Грушевського. У цегляному будинку приватного сектора надаються місця для двох осіб. Господар готовий розглядати поселення сімей із дітьми, літніх людей, чоловіків або подружніх пар. Житло доступне безоплатно, але передбачає можливість допомоги у побутових справах. Біля будинку є сад, город і місце для утримання домашніх тварин, що може бути зручним для тих, хто бажає вести життя у сільських умовах.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області представлене в кількох населених пунктах. Пропозиції різняться за умовами, проте кожна орієнтована на підтримку переселенців та забезпечення базових потреб у складний період.

