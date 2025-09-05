Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області є лише частиною масштабної ініціативи.

Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області доступні для переселенців та літніх громадян, які відповідають визначеним критеріям, інформує Politeka.

Надання допомоги координує благодійна організація «Карітас». У межах програми реалізується комплексна підтримка, спрямована на адаптацію новоприбулих та задоволення базових потреб.

Ініціатива охоплює кілька напрямів. Одним із ключових є гуманітарна допомога, що включає видачу харчових наборів, спеціальних продуктів для дітей та засобів гігієни. Завдяки цьому родини, які були змушені залишити домівки через бойові дії, отримують можливість забезпечити щоденні потреби та легше інтегруватися у громади.

Окрім матеріальної підтримки, переселенці можуть скористатися психологічними консультаціями. Фахівці допомагають подолати травматичний досвід, зменшити рівень тривожності та повернути впевненість у майбутнє. Для дітей передбачені спеціальні простори, де можна навчатися, розвиватися та проводити дозвілля у безпечній атмосфері.

Також у межах програми передбачено юридичне консультування. Учасники отримують поради щодо документів, соціальних виплат та захисту прав. Для тих, хто потребує індивідуального підходу, працює система кейс-менеджменту. Спеціаліст аналізує ситуацію та пропонує найбільш ефективні варіанти допомоги.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області є лише частиною масштабної ініціативи, яка поєднує матеріальну допомогу, психологічний супровід, роботу з дітьми, юридичні консультації та персональний підхід. Це дозволяє переселенцям швидше пристосуватися до нових умов та відчути комплексну підтримку.

