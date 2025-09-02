ДТЕК "Київські регіональні електромережі" повідомила, які графіки відключення світла діятимуть в області із 3 по 6 вересня 2025 року.

Нові локальні графіки відключення світла запроваджуються в Київській області на період із середи по суботу, 3-6 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема знеструмлення заплановано в межах Бучанської громади в Київській області на середу, 3 вересня:

з 8:30 до 20:00 – Тарасівщина (по вулиці Шевченка), Гарвилівка (за адресою Святотроїцька, 58);

з 8:30 до 16:00 – Блиставиця (вул. Нова, 1/А, Соборна, 27/А).

Також обмеження діятимуть у четвер, 4 числа, з 8:30 до 16:30 в селі Лубʼянка по вул. Федора Петрова 1/А, пише Politeka.

У межах Петрівської сільської територіальної громади графіки відключення світла будуть застосовувати в середу з 9:30 до 18:00 у таких населених пунтах:

Нові Петрівці (вулиці Ярослава Мудрого, Межигірська, Старосільська, Щаслива, Михайлівська, Шевченка, Родинна, Лесі Українки, Свято-Покровська, Захисників України, 1-го Травня);

Старі Петрівці (Польова, Князя Святослава).

Там же знеструмлення відбудуться і в суботу, 6 вересня, але список вулиць дещо відрізнятиметься.

Крім того, в Київській області заплановано ще такі графіки відключення світла:

4 числа – з 8:30 до 18:30 – с. Маківка Рокитнянської громади по вул. Білоцерківська;

5 – з 8:00 до 20:00 – с. Бузова Дмитрівської гр. (Зоряна, Центральна).

