Нові локальні графіки відключення світла запроваджуються в Київській області на період із середи по суботу, 3-6 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.
Зокрема знеструмлення заплановано в межах Бучанської громади в Київській області на середу, 3 вересня:
- з 8:30 до 20:00 – Тарасівщина (по вулиці Шевченка), Гарвилівка (за адресою Святотроїцька, 58);
- з 8:30 до 16:00 – Блиставиця (вул. Нова, 1/А, Соборна, 27/А).
Також обмеження діятимуть у четвер, 4 числа, з 8:30 до 16:30 в селі Лубʼянка по вул. Федора Петрова 1/А, пише Politeka.
У межах Петрівської сільської територіальної громади графіки відключення світла будуть застосовувати в середу з 9:30 до 18:00 у таких населених пунтах:
- Нові Петрівці (вулиці Ярослава Мудрого, Межигірська, Старосільська, Щаслива, Михайлівська, Шевченка, Родинна, Лесі Українки, Свято-Покровська, Захисників України, 1-го Травня);
- Старі Петрівці (Польова, Князя Святослава).
Там же знеструмлення відбудуться і в суботу, 6 вересня, але список вулиць дещо відрізнятиметься.
Крім того, в Київській області заплановано ще такі графіки відключення світла:
- 4 числа – з 8:30 до 18:30 – с. Маківка Рокитнянської громади по вул. Білоцерківська;
- 5 – з 8:00 до 20:00 – с. Бузова Дмитрівської гр. (Зоряна, Центральна).
