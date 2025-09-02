ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщила, какие графики отключения света будут действовать в области с 3 по 6 сентября 2025 года.

Новые локальные графики отключения света вводятся в Киевской области на период со среды по субботу, 3-6 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, обесточивание запланированы в пределах Бучанской общины в Киевской области на среду, 3 сентября:

с 8:30 до 20:00 – Тарасовщина (по улице Шевченко), Гарвиловка (по адресу Святотроицкая, 58);

с 8:30 до 16:00 – Блиставица (ул. Новая, 1/А, Соборная, 27/А).

Также ограничения будут действовать в четверг, 4 числа, с 8:30 до 16:30 в селе Лубянка по ул. Федора Петрова 1/А, пишет Politeka.

В пределах Петровской сельской территориальной общины графики отключения света будут применяться в среду с 9:30 до 18:00 в таких населенных пунктах:

Новые Петровцы (улицы Ярослава Мудрого, Межигорская, Старосельская, Счастливая, Михайловская, Шевченко, Семейная, Леси Украинки, Свято-Покровская, Защитников Украины, 1-го Мая);

Старые Петровцы (Полевая, Князя Святослава).

Там же обесточения состоятся и в субботу, 6 сентября, но список улиц будет несколько отличаться.

Кроме того, в Киевской области запланированы еще следующие графики отключения света:

4 числа – с 8:30 до 18:30 – с. Маковка Ракитнянской общины по ул. Белоцерковская;

5 – с 8:00 до 20:00 – с. Бузова Дмитриевской общ. (Звездная, Центральная).

