Нова система оплати проїзду в Сумській області офіційно почала діяти, повідомляє Politeka.

У місті Конотоп впровадили електронну картку «Конотопка», яка працює разом із валідаторами у шістдесяти автобусах і трамваях. Проєкт розробляли ще з минулого року, і він передбачає також мобільний застосунок. Користувачі можуть застосовувати його для електронних черг у ЦНАП, лікарнях і для отримання актуальних новин громади.

Керівник ініціативи E-Pass Олександр Колесніков наголосив, що можливості системи значно ширші за звичайні розрахунки. Дизайн «Конотопки» присвячений історичній річці, яка в минулому протікала через місто. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній підкреслив, що ця водойма мала велике значення для зміцнення Конотопа.

За словами представників підприємства, кондукторів перевели на інші посади, а частина співробітників тепер працює контролерами. Паперові квитки вже не продаються, і персонал допомагає мешканцям звикати до нового електронного формату. Директор КП Віктор Тимошенко зауважив, що такий метод довів свою результативність у містах-партнерах та позитивно вплинув на надходження.

Управління соцзахисту видає пільгові картки. Їх можуть отримати учасники бойових дій, громадяни з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім’ї та інші категорії. Видача здійснюється у холі управління протягом робочого тижня.

Мер Артем Семеніхін підкреслив, що реалізація відбулася за підтримки Easy Pay. Для школярів окрему картку введуть з 1 вересня. Нова система оплати проїзду в Сумській області запрацювала 22 липня, надавши мешканцям сучасний та зручний спосіб користування транспортом і значно скоротивши час на придбання квитків.

Джерело: Конотопська міськрада

