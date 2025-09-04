Новая система оплаты проезда в Сумской области официально начала действовать, сообщает Politeka.

В городе Конотоп внедрили электронную карточку «Конотопка», которая работает вместе с валидаторами в шестидесяти автобусах и трамваях. Проект разрабатывали еще с прошлого года, и он предусматривает также мобильное приложение. Пользователи могут использовать его для электронных очередей в ЦНАП, больницах и для получения актуальных новостей общины.

Руководитель инициативы E-Pass Александр Колесников подчеркнул, что возможности системы значительно шире обычных расчетов. Дизайн «Конотопки» посвящен исторической реке, которая в прошлом протекала через город. Коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний подчеркнул, что этот водоем имел большое значение для укрепления Конотопа.

По словам представителей предприятия, кондукторы переведены на другие должности, а часть сотрудников теперь работает контролерами. Бумажные билеты уже не продаются, и персонал помогает жителям привыкать к новому электронному формату. Директор КП Виктор Тимошенко отметил, что такой метод доказал свою результативность в городах-партнерах и положительно повлиял на поступления.

Управление соцзащиты выдает льготные карты. Их могут получить участники боевых действий, граждане с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и другие категории. Выдача осуществляется в холле управления в течение рабочей недели.

Мэр Артем Семенихин подчеркнул, что реализация прошла при поддержке Easy Pay. Для школьников отдельную карту введут с 1 сентября. Новая система оплаты проезда в Сумской области заработала 22 июля, предоставив жителям современный и удобный способ использования транспорта и значительно сократив время на приобретение билетов.

Источник: Конотопский горсовет

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание муки в Сумской области: магазины резко переписали цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Сумской области: что может оказаться под угрозой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: в ПФУ раскрыли, сколько можно получить ко Дню Независимости.