Обмеження руху в Миколаєві діятимуть на час проведення ремонтних робіт.

У Миколаєві тимчасово запровадили обмеження руху на вулиці Прикордонній, повідомляє Politeka.

Ремонтні роботи на проїжджій частині спричинили перекриття однієї смуги. Щоб забезпечити проїзд у обох напрямках, залишену полосу організували як дві зустрічні смуги для транспорту.

Раніше тимчасову жовту розмітку нанесли на ділянці від вулиці Малої Морської до 1-ї Слобідської. Тепер її продовжили до 6-ї Слобідської, що дозволяє водіям краще орієнтуватися на зміненій схемі руху та уникати аварійних ситуацій.

Місцева влада закликає учасників бути уважними, дотримуватися нових правил організації руху і слідкувати за дорожніми знаками на зазначеній ділянці. Водіям рекомендують планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін, аби не створювати заторів та забезпечити безперешкодний проїзд усіх транспортних засобів.

Нагадаємо, що обмеження руху в Миколаєві стосуються саме цієї частини вулиці Прикордонної і діятимуть на час проведення ремонтних робіт. Водіїв просять дотримуватися встановлених правил і бути обережними, пересуваючись цією ділянкою міста.

До слова, також у Миколєві повідомляли про нову систему оплати проїзду. Тепер жителі міста можуть розраховуватися за поїздки через універсальний QR-код, який замінює звичні паперові квитки та не прив’язаний до конкретних банківських карток. Для оплати достатньо мати смартфон, а процедура займає лічені секунди, що значно спрощує користування громадським транспортом.

Система показала себе ефективною, зокрема завдяки можливості робити пересадки протягом 90 хвилин без повторного зняття коштів, що дозволяє економити пасажирам, які часто користуються транспортом. Крім того, електронний спосіб оплати є вигіднішим: паперовий квиток коштує 10 гривень, а безготівковий — лише 8.

Джерело: «Новин-N»

