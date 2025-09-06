Ограничения движения в Николаеве будут действовать во время проведения ремонтных работ.

В Николаеве временно ввели ограничение движения по улице Пограничной, сообщает Politeka.

Ремонтные работы на проезжей части повлекли за собой перекрытие одной полосы. Чтобы обеспечить проезд по обоим направлениям, оставшуюся полосу организовали как две встречные полосы для транспорта.

Ранее временную желтую разметку нанесли на участке от улицы Малой Морской до 1-й Слободской. Теперь ее продолжили до 6 Слободской, что позволяет водителям лучше ориентироваться на измененной схеме движения и избегать аварийных ситуаций.

Местные власти призывают участников быть внимательными, соблюдать новые правила организации движения и следить за дорожными знаками на указанном участке. Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом временных смен, чтобы не создавать пробок и обеспечить беспрепятственный проезд всех транспортных средств.

Напомним, что ограничения движения в Николаеве относятся именно к этой части улицы Пограничной и будут действовать на время проведения ремонтных работ. Водителей просят соблюдать установленные правила и быть осторожными, передвигаясь по этому участку города.

Кстати, также в Николае сообщали о новой системе оплаты проезда. Теперь жители города могут рассчитываться за поездки через универсальный QR-код, который заменяет привычные бумажные билеты и не привязан к конкретным банковским картам. Для оплаты достаточно иметь смартфон, а процедура занимает считанные секунды, что значительно упрощает использование общественного транспорта.

Система показала себя эффективной, в частности благодаря возможности производить пересадки в течение 90 минут без повторного снятия средств, что позволяет экономить пассажирам, часто пользующимся транспортом. Кроме того, электронный способ оплаты выгоднее: бумажный билет стоит 10 гривен, а безналичный — всего 8.

Источник: «Новостей-N»

