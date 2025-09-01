Нова система оплати за проїзд у Миколаєві значно змінила щоденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Тепер мешканці можуть оплачувати поїздки за допомогою універсального QR-коду, який замінює традиційні квитки та не обмежує використання певних банківських карток. Для оплати достатньо смартфона, а процес займає всього кілька секунд, що робить користування транспортом більш зручним та швидким.

Система показала високу ефективність, зокрема завдяки можливості пересадок протягом дев’яноста хвилин без повторного списання коштів, що дозволяє економити гроші пасажирам, які часто пересуваються містом. Окрім цього, електронний платіж вигідніша за паперову: друкований квиток коштує 10 гривень, тоді як безготівковий — лише 8.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві пропонує різні види проїзних документів. Пасажири можуть обирати між семиденними, п’ятнадцятиденними та місячними абонементами, а також студентськими й туристичними квитками. Це дозволяє кожному користувачу знайти оптимальний варіант залежно від потреб та частоти пересування громадським транспортом.

Сервіс допомагає уникнути черг і зменшує час на придбання квитка. Користувачі можуть підключати картки кешбеку до Apple Pay або Google Pay і оплачувати поїздку, просто відсканувавши QR-код у салоні транспорту.

Детальні відомості про тарифи, доступні абонементи та контактні телефони розміщено на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс», де пасажири можуть отримати всі необхідні роз’яснення та рекомендації щодо користування новою системою оплати.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.