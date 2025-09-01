Новая система оплаты за проезд в Николаеве значительно изменила ежедневное использование общественного транспорта, сообщает Politeka.

Теперь жители могут оплачивать поездки с помощью универсального QR-кода, который заменяет традиционные билеты и не ограничивает использование определенных банковских карт. Для оплаты достаточно смартфона, а процесс занимает всего несколько секунд, что делает пользование транспортом более удобным и быстрым.

Система показала высокую эффективность, в частности, благодаря возможности пересадок в течение девяноста минут без повторного списания средств, что позволяет экономить деньги пассажирам, часто передвигающимся по городу. Кроме этого, электронный платеж выгоднее бумажной: печатный билет стоит 10 гривен, тогда как безналичный — всего 8.

Новая система оплаты проезда в Николаеве предлагает разные виды проездных документов. Пассажиры могут выбирать между семидневными, пятнадцатидневными и месячными абонементами, а также студенческими и туристическими билетами. Это позволяет каждому пользователю найти оптимальный вариант в зависимости от потребностей и частоты передвижения по общественному транспорту.

Сервис помогает избежать очередей и уменьшает время на покупку билета. Пользователи могут подключать карты кэшбека к Apple Pay или Google Pay и оплачивать поездку, просто отсканировав QR-код в салоне транспорта.

Подробные сведения о тарифах, доступных абонементах и ​​контактных телефонах размещены на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс», где пассажиры могут получить все необходимые разъяснения и рекомендации по пользованию новой системой оплаты.

