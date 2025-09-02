Адміністрація Придніпровської залізниці звертається до пасажирів із проханням завчасно враховувати зміни та новий графік руху поїздів з Дніпра.

Новий графік руху поїздів з Дніпра ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" з 1 вересня, зміни торкнулися низки популярних експресів, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Фейсбук.

З 1 вересня на Придніпровській залізниці запроваджено зміни у русі низки приміських електричок. Таке рішення ухвалене у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку на деяких напрямках.

Зокрема, з цього дня повністю скасовується курсування приміського поїзда № 7405, що з’єднував станції Синельникове-1 та Дніпро-Головний. Таким чином, пасажирам, які традиційно користувалися цим маршрутом, необхідно заздалегідь врахувати відсутність поїзда у розкладі та за потреби обрати альтернативні варіанти пересування.

Крім того, приміський поїзд № 7204, що раніше курсував за маршрутом Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1, відтепер виконуватиме рейси лише до станції Дніпро-Головний. Тобто його маршрут буде скорочено, і пряме сполучення до Синельникового-1 цим поїздом не здійснюватиметься.

Адміністрація Придніпровської залізниці звертається до пасажирів із проханням завчасно враховувати зміни та новий графік руху поїздів з Дніпра під час планування поїздок, аби уникнути незручностей.

Актуальні дані щодо курсування експресів можна знайти на сайті компанії-перевізника "Укрзалізниці" та на інформаційних дошках, розміщених у приміщеннях залізничних вокзалів та на станціях.

Таким чином, зміни, що набули чинності з 1 вересня, мають на меті оптимізувати роботу приміського сполучення відповідно до фактичних потреб пасажирів та забезпечити більш раціональне використання рухомого складу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.