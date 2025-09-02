Администрация Приднепровской железной дороги обращается к пассажирам с просьбой заранее учитывать изменения и новый график движения поездов из Днепра.

Новый график движения поездов из Днепра ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" с 1 сентября, изменения затронули ряд популярных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала "Укрзализныця" на своей странице в Фейсбуке .

С 1 сентября на Приднепровской железной дороге были введены изменения в движении ряда пригородных электричек. Такое решение принято в связи с уменьшением пассажиропотока по некоторым направлениям.

В частности, с этого дня полностью отменяется курсировка пригородного поезда № 7405, соединяющего станции Синельниково-1 и Днепр-Главный. Таким образом, пассажирам, традиционно пользовавшимся этим маршрутом, необходимо заранее учесть отсутствие электрички в расписании и при необходимости выбрать альтернативные варианты передвижения.

Кроме того, пригородный экспресс № 7204, ранее курсировавший по маршруту Каменское-Пассажирское – Синельниково-1, теперь будет выполнять рейсы только до станции Днепр-Главный. То есть его маршрут будет сокращен, и прямое сообщение в Синельниково-1 этим поездом не будет осуществляться.

Администрация Приднепровской железной дороги обращается к пассажирам с просьбой заранее учитывать изменения и новый график движения поездов с Днепра при планировании поездок во избежание неудобств.

Актуальные данные курсирования экспрессов можно найти на сайте компании-перевозчика "Укрзализныци" и на информационных досках, размещенных в помещениях железнодорожных вокзалов и на станциях.

Таким образом, изменения, вступившие в силу с 1 сентября, призваны оптимизировать работу пригородного сообщения в соответствии с фактическими потребностями пассажиров и обеспечить более рациональное использование подвижного состава.

