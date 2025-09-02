Робота для пенсіонерів у Києві дає змогу поєднувати активний спосіб життя з додатковим доходом.

Робота для пенсіонерів у Києві охоплює посади у ресторанній індустрії, клінінгових службах та логістиці, надаючи можливість заробляти та залишатися активними, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщені на порталі work.ua.

Мережа KFC у ТЦ «Рів Гош» шукає працівників кухні, залу та касирів. Пропонована зарплата — 24 000 грн до податкових відрахувань. Серед основних обов’язків — приготування страв за встановленими стандартами, обслуговування клієнтів і підтримка чистоти у залі. Компанія очікує від кандидатів комунікабельності, чесності, вміння працювати в команді та відповідальності. Працівники отримують офіційне оформлення, соціальний пакет, навчання та премії, а також перспективи кар’єрного росту та гнучкий графік.

Сервіс Uberem набирає прибиральниць і клінерів для роботи у квартирах та будинках столиці. Заробіток варіюється від 36 000 до 50 000 грн із щотижневою виплатою (1700–2100 грн за день). Основні завдання — сухе та вологе прибирання, оцінка обсягу роботи та ввічливе спілкування з клієнтами. Досвід не обов’язковий, важливі активність і відповідальність, передбачено кар’єрне зростання до бригадира.

Компанія Aqua Pro пропонує вакансію водія-експедитора для доставки води. Заробітна плата — 45 000–65 000 грн, передбачено повну зайнятість, офіційне оформлення, дворазові щомісячні виплати та фірмовий одяг. Обов’язки включають доставку продукції за маршрутом, завантаження та розвантаження, контроль кількості товару та догляд за автомобілем.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві дає змогу поєднувати активний спосіб життя з додатковим доходом, забезпечує соціальні гарантії та чіткі умови праці, надаючи можливості у різних галузях міста.

