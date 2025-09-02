Работа для пенсионеров в Киеве позволяет совмещать активный образ жизни с дополнительным доходом.

Работа для пенсионеров в Киеве включает должности в ресторанной индустрии, клининговых службах и логистике, предоставляя возможность зарабатывать и оставаться активными, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещены на портале work.ua.

Сеть KFC в ТЦ «Рив Гош» ищет работников кухни, зала и кассиров. Предлагаемая зарплата – 24 000 грн в налоговые вычеты. Среди основных обязанностей – приготовление блюд по установленным стандартам, обслуживание клиентов и поддержка чистоты в зале. Компания ожидает от кандидатов коммуникабельности, честности, умения работать в команде и ответственности. Работники получают официальное оформление, социальный пакет, обучение и премии, а также перспективы карьерного роста и гибкий график.

Сервис Uberem набирает уборщицы и клинеры для работы в квартирах и домах столицы. Заработок варьируется от 36000 до 50000 грн с еженедельной выплатой (1700–2100 грн в день). Основные задачи – сухая и влажная уборка, оценка объема работы и вежливое общение с клиентами. Опыт не обязателен, важны активность и ответственность, предусмотрен карьерный рост к бригадиру.

Компания Aqua Pro предлагает вакансию водителя-экспедитора для доставки воды. Заработная плата - 45 000-65 000 грн, предусмотрена полная занятость, официальное оформление, двукратные ежемесячные выплаты и фирменная одежда. Обязанности включают доставку продукции по маршруту, погрузку и разгрузку, контроль количества товара и уход за автомобилем.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киеве позволяет сочетать активный образ жизни с дополнительным доходом, обеспечивает социальные гарантии и четкие условия труда, предоставляя возможности в разных сферах города.

