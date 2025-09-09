Виплати для ВПО у Полтавській області забезпечують комплексну підтримку переселенців і допомагають найуразливішим верствам населення відчувати стабільність у складний період.

У Полтавській області розпочинаються виплати для ВПО у Полтавській області, спрямовані на підтримку найбільш уразливих категорій переселенців, повідомляє Politeka.

Допомога надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів №709, яка визначає порядок фінансової підтримки осіб, що були змушені покинути свої домівки через війну.

Щомісяця кошти перераховуються на рахунки Ощадбанку, за графіком, який раніше визначав Міністерство соціальної політики. Після 1 липня 2025 року облік та виплати перейшли до Пенсійного фонду України, що може впливати на строки надходження коштів.

Право на допомогу мають громадяни, які виїхали з районів бойових дій, мешканці з пошкодженим або непридатним для проживання житлом, а також діти, народжені у внутрішньо переміщених осіб. Розмір щомісячної підтримки становить 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю, 2 000 гривень — для інших категорій переселенців.

Виплати призначаються на шість місяців від моменту подання заяви, загальний термін — до 12 місяців. Після цього періоду допомогу можна продовжити ще на півроку для сімей із неповнолітніми дітьми, пенсіонерами, одинокими батьками, людьми з інвалідністю, тими, хто доглядає за дітьми або дорослими з особливими потребами, громадянами на лікуванні або реабілітації після поранень, а також студентами та учнями 18–23 років, що навчаються на денній формі і не створили власну родину.

Отже, ці виплати для ВПО у Полтавській області забезпечують комплексну підтримку переселенців і допомагають найуразливішим верствам населення відчувати стабільність у складний період.

