Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові є одним із найважливіших видів допомоги.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна отримати завдяки діяльності благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Така інформація зазначенав Телеграм-каналі фонду.

Програма орієнтована на осіб, які опинилися у складних обставинах. Серед них — самотні літні громадяни, невиліковно хворі, люди з обмеженими можливостями, а також внутрішньо переміщені особи, що потребують постійної або тимчасової підтримки.

У межах ініціативи підопічні отримують догляд за тілом, підтримку у гігієнічних процедурах, допомогу у веденні домашніх справ та прибиранні. Крім того, надаються консультації для родичів щодо основ догляду, позичаються медичні засоби й реабілітаційне обладнання. Окремо проводиться спостереження за станом здоров’я: вимірюється тиск, рівень цукру, здійснюється обробка ран і пролежнів, проводяться необхідні процедури.

Проєкт також сприяє доступу до спеціалізованого обладнання. Бенефіціари можуть отримати ходунки, ролери, протипролежневі матраци, опорні палиці, інвалідні візки, ліктьові милиці, дитячі ходунки, сидіння-насадки для туалетів, ванночки для миття голови та інші засоби.

Додатково діє програма «H.O.P.E. WELL», що системно підтримує самотніх літніх громадян та людей з інвалідністю. З початку 2025 року значну допомогу забезпечує партнер — фонд «Старенькі». Завдяки йому підопічні отримали 365 наборів із продуктами, 104 комплекти побутової хімії, 30 одиниць засобів гігієни та 38 святкових пасок.

Отже, проєкт спрямований не лише на базове забезпечення, а й на психологічну підтримку. Допомога дозволяє поліпшити життя підопічних, дарує відчуття турботи, уваги й стабільності. Серед найважливіших напрямків роботи фонду — безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові, що надаються разом з іншими видами допомоги.

