Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове является одним из важнейших видов помощи.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове можно получить благодаря деятельности благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Такая информация указана в телеграмм-канале фонда.

Программа ориентирована на лиц, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Среди них — одинокие пожилые граждане, неизлечимо больные, люди с ограниченными возможностями, а также внутренне перемещенные лица, нуждающиеся в постоянной или временной поддержки.

В рамках инициативы подопечные получают уход за телом, поддержку в гигиенических процедурах, помощь в ведении домашних дел и уборке. Кроме того, предоставляются консультации для родственников по основам ухода, ссужаются медицинские средства и реабилитационное оборудование. Отдельно производится наблюдение за состоянием здоровья: измеряется давление, уровень сахара, осуществляется обработка ран и пролежней, проводятся необходимые процедуры.

Проект также способствует доступу к специализированному оборудованию. Бенефициары могут получить ходунки, роллеры, противопролежневые матрасы, опорные палки, инвалидные коляски, локтевые костыли, детские ходунки, сиденья-насадки для туалетов, ванночки для мытья головы и другие средства.

Дополнительно действует программа «HOPE WELL», системно поддерживающая одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью. С начала 2025 года значительную помощь обеспечивает партнер – фонд «Старенькие». Благодаря ему подопечные получили 365 наборов с продуктами, 104 комплекта бытовой химии, 30 единиц средств гигиены и 38 праздничных куличей.

Следовательно, проект направлен не только на базовое обеспечение, но и психологическую поддержку. Помощь позволяет улучшить жизнь подопечных, дарит чувство заботы, внимания и стабильности. Среди важнейших направлений работы фонда – бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове, которые предоставляются вместе с другими видами помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: пожилых украинцев зовут работать, где готовы заплатить от 28 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харьковской области: фермеры столкнулись с проблемами.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где переселенцам искать убежище, полезные советы для украинцев.