Суми грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області закріплені у законі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається визначеним категоріям населення, повідомляє Politeka.

Як зазначається на офіційній сторінці Правозахисної спілки ВГОІ у Facebook, умови виплат регламентуються чинним законодавством.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності або конкретних обставин, коли постраждала людина чи її сім’я. Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачена для тих, хто втратив здоров’я внаслідок російської агресії. Суми у таких випадках можуть сягати 800 тисяч гривень.

Щоб оформити підтримку, слід звернутися до Пенсійного фонду України або подати заяву через електронні сервіси на порталі е-послуг. Право мають кілька категорій громадян. Передусім це співробітники критичної інфраструктури. Також державні службовці й представники місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю через поранення, каліцтва, контузії чи захворювання, отримані під час виконання професійних обов’язків.

Умовою є те, що це сталося після 24 лютого 2022 року у районах бойових дій, бомбардувань, авіаударів чи інших збройних атак. Якщо ж громадянин загинув у подібних умовах, право на гроші переходить до його родини.

Суми закріплені у законі: особи з інвалідністю першої групи мають право на 800 тисяч гривень, другої – 500 тисяч, третьої – 200 тисяч. У випадку смерті постраждалого родина отримує 1 мільйон.

Важливо, що кошти не нараховуються автоматично. Щоб скористатися підтримкою, необхідно подати повний пакет документів і підтвердити право на визначену компенсацію. Хоча процес потребує зусиль, результатом стає суттєва фінансова допомога для тих, хто цього потребує.

