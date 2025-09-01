Суммы денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области закреплены в законе.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется определенным категориям населения, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальной странице "Правозахисної спілки ВГОІ" в Facebook, условия выплат регламентируются действующим законодательством.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности или конкретных обстоятельств, когда пострадал человек или его семья. Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусмотрена для тех, кто потерял здоровье в результате российской агрессии. Суммы в таких случаях могут достигать 800 тысяч гривен.

Чтобы оформить поддержку, обратитесь в Пенсионный фонд Украины или подать заявление через электронные сервисы на портале е-услуг. Право имеют несколько категорий людей. Прежде всего, это сотрудники критической инфраструктуры. Также государственные служащие и представители местного самоуправления, ставшие лицами с инвалидностью из-за ранений, увечий, контузии или заболеваний, получены при исполнении профессиональных обязанностей.

Условием является то, что это произошло после 24 февраля 2022 в районах боевых действий, бомбардировок, авиаударов или других вооруженных атак. Если же гражданин погиб в подобных условиях, право на деньги переходит в его семью.

Суммы закреплены в законе: лица с инвалидностью первой группы имеют право на 800 тысяч гривен, вторую – 500 тысяч, третью – 200 тысяч. В случае смерти пострадавшего семья получает 1 миллион.

Важно, что денежные средства не начисляются автоматически. Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо предоставить полный пакет документов и подтвердить право на определенную компенсацию. Хотя процесс нуждается в усилиях, результатом становится существенная финансовая помощь для тех, кто в этом нуждается.

