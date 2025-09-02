Обмеження руху в Чернівцях внесуть певні корективи та незручності в пересування деякими частинами міста, тож розповідаємо, кому варто готуватися.

Обмеження руху в Чернівцях стосуються кількох важливих вулиць міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі міської ради, з огляду на обмеження руху в Чернівцях, місцевим мешканцям та водіям радять планувати маршрути заздалегідь, адже тимчасові зміни вплинуть на щоденне пересування транспорту.

Наразі обмеження руху в Чернівцях діятимуть до 10 вересня включно на Головній, від Богдана Хмельницького до Ольги Гузар. Причиною є ремонт зливових колодязів.

Також частково обмежено проїзд на вулицях Ярослава Мудрого, Кишинівській, Аркадія Жуковського, Каштановій, Коломийській, Устима Кармелюка, ділянка від будинку 167 до Миргородської, Корнелія Дзержика, Горіхівській, Вижницькій та Василя Стефаника.

Тут виконують ямковий ремонт дорожнього покриття, що впливає на швидкість пересування та потребує уваги водіїв і пішоходів.

Окрім того, нагадаємо, що тимчасові незручності в пересуванні будуть й на вулиці Прутській, навпроти будинку 23 А, де до 26 вересня відновлюватимуть дорожнє покриття. У цей час проїзд буде частково перекритий. На Машинобудівників 10 також діють аналогічні ускладнення до 26 вересня через ремонт.

Працівники міської ради радять враховувати ці зміни при плануванні поїздок, адже відновлення дорожнього покриття триває та може впливати на транспортний потік.

На площі Центральній біля будинків № 1 та № 2 проїхати також не можна буде в період з 25 липня до 1 листопада через ремонт трьох пішохідних переходів.

А в районі № 1, № 7, № 10 та через Головну є часкове ускладнення через ремонтні заходи, під які потрапили 4 пішохідних переходи перед перехрестям з Університетською.