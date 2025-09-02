Ограничения движения в Черновцах внесут определенные коррективы и неудобства в передвижение по некоторым частям города, поэтому рассказываем, кому следует готовиться.

Ограничения движения в Черновцах относятся к нескольким важным улицам города, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном телеграмм-канале городского совета, учитывая ограничение движения в Черновцах, местным жителям и водителям советуют планировать маршруты заранее, ведь временные изменения повлияют на ежедневное передвижение транспорта.

Ограничения движения в Черновцах будут действовать до 10 сентября включительно на Главной, от Богдана Хмельницкого до Ольги Гузар. Причиной является ремонт ливневых колодцев.

Также частично ограничен проезд на улицах Ярослава Мудрого, Кишиневской, Аркадия Жуковского, Каштановой, Коломыйской, Устима Кармелюка, участок от дома 167 до Миргородской, Корнелия Дзержика, Ореховской, Вижницкой и Василия Стефаника.

Здесь выполняют ямочный ремонт дорожного покрытия, что влияет на скорость передвижения и требует водителей и пешеходов.

Кроме того, напомним, что временные неудобства в передвижении будут и на улице Прутской, напротив дома 23 А, где до 26 сентября будут возобновлены дорожные покрытия. В это время проезд будет частично перекрыт. На Машиностроителей 10 также действуют аналогичные осложнения до 26 сентября из-за ремонта.

Сотрудники городского совета советуют учитывать эти изменения при планировании поездок, ведь восстановление дорожного покрытия продолжается и может влиять на транспортный поток.

На площади Центральной возле домов №1 и №2 проехать также нельзя будет в период с 25 июля по 1 ноября из-за ремонта трех пешеходных переходов.

А в районе № 1, № 7, № 10 и через Главную есть часовое осложнение из-за ремонтных мероприятий, под которые попали 4 пешеходных перехода перед перекрестком из Университетской.