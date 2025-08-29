Місцевим мешканцям варто знати про введення нового графіка руху поїздів у Дніпропетровській області з 1 вересня.

З 1 вересня мешканців Дніпропетровської області чекатиме новий графік руху поїздів, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці пресслужби "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області з 1 вересня охоплює як щоденні рейси, так і кілька спеціальних маршрутів.

Так, №7204 тепер курсуватиме за маршрутом Кам’янське – Дніпро замість попереднього рейсу до Синельникового-1. Також тимчасово скасовується №7405 Синельникове-1 – Дніпро.

Мешканцям варто врахувати ці зміни і заздалегідь планувати поїздки. З 15.09 по 19.09 діятимуть додаткові обмеження. №7008/7007 змінює кінцеву зупинку і курсуватиме за маршрутом Краматорськ – Дніпро замість Краматорськ – Кам’янське.

Тимчасово не курсуватиме №7012 Кам’янське – Дніпро. В "Укрзалізниці" пояснюють, що такі зміни потрібні для оптимізації перевезень на ділянках з великим пасажиропотоком.

Крім цього, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області з 1 вересня включає додаткові рейси з Дніпра до Києва. Додаткові №220/219 були призначені на 25, 28, 30 та 31 серпня між Києвом та нашим облцентром.

З 1.09 також заплановано курсування №284/283 Ужгород-Київ, який підв’язаний у Києві до швидкісних потягів Харківського та Дніпровського напрямків. Такий пасажирський склад стане у нагоді пасажирам, якщо на потрібну дату не залишиться вільних місць на Західному напрямку.

Залізничники радять перевіряти актуальні розклади з проміжними зупинками та датами курсування перед поїздкою. Це допоможе уникнути непорозумінь і точно потрапити на рейс.

