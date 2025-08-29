Местным жителям следует знать о введении нового графика движения поездов в Днепропетровской области с 1 сентября.

С 1 сентября жителей Днепропетровской области будет ждать новый график движения поездов , сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице прессслужбы "Укрзализныци", новый график движения поездов в Днепропетровской области с 1 сентября охватывает как ежедневные рейсы, так и несколько специальных маршрутов.

Так, №7204 теперь будет курсировать по маршруту Каменское – Днепр вместо предварительного рейса в Синельниково-1. Также временно отменяется №7405 Синельниково-1 – Днепр.

Жителям следует учесть эти изменения и заранее планировать поездки. С 15.09 до 19.09 будут действовать дополнительные ограничения. №7008/7007 меняет конечную остановку и будет курсировать по маршруту Краматорск – Днепр вместо Краматорск – Каменское.

Временно не будет курсировать №7012 Каменское – Днепр. В "Укрзализныце" объясняют, что такие изменения необходимы для оптимизации перевозок на участках с большим пассажиропотоком.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепропетровской области с 1 сентября включает дополнительные рейсы из Днепра в Киев. Дополнительные №220/219 были назначены на 25, 28, 30 и 31 августа между Киевом и нашим облцентром.

С 1.09 также запланировано курсирование №284/283 Ужгород-Киев, который подвязан в Киеве к скоростным пассажирским составам Харьковского и Днепровского направлений. Такой состав пригодится пассажирам, если на нужную дату не останется свободных мест на Западном направлении.

Железнодорожники рекомендуют проверять актуальные расписания с промежуточными остановками и датами курсирования перед поездкой. Это поможет избежать недоразумений и точно попасть на рейс.

