Реалізується програма гуманітарної допомоги у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців.

Гуманітарна допомога у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців надається українцям благодійним фондом "Карітас Львів УГКЦ", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

У Центрі Життєстійкості «Сильні разом» функціонує соціальна послуга з розвитку та формування навичок життєстійкості у громадян. Життєстійкість визначається як здатність протистояти складним життєвим обставинам, швидко відновлюватися після пережитих труднощів і ефективно справлятися із соціально-психологічними викликами.

Команда центру складається з соціального менеджера, фахівця із соціальної роботи та практичного психолога. Спеціалісти організовують навчальні програми, тренінги, групи взаємодопомоги, а також надають індивідуальні та групові консультації для громадян різного віку та професійної діяльності.

До основних напрямів гуманітарної допомоги у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців Центру належать:

опрацювання індивідуальних запитів клієнтів;

проведення сімейних та групових консультацій;

психоосвіта для працівників соціальної сфери, освітніх та медичних закладів, а також для членів громадських і релігійних організацій.

У рамках цих програм спеціалісти працюють із різними аспектами психологічного та соціального життя, зокрема:

розвиток навичок управління стресом;

подолання тривожності та невпевненості у власних силах;

робота з сімейними відносинами та підтримка родин у кризових ситуаціях;

подолання переживань втрати та формування внутрішньої стійкості;

участь у групах взаємопідтримки, що допомагають людям ділитися досвідом та знаходити спільні рішення складних життєвих ситуацій.

Програма гуманітарної допомоги у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, що гарантує професійне надання послуг та доступність підтримки для всіх, хто її потребує. Центр «Сильні разом» ставить за мету не лише допомогти людині впоратися з поточними труднощами, а й навчити її самостійно підтримувати власну психологічну рівновагу та стійкість у майбутньому.

