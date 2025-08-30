Гуманитарная помощь во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется украинцам благотворительным фондом "Каритас Львов УГКЦ", сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
В Центре Жизнестойкости «Сильные вместе» функционирует услуга по развитию и формированию навыков жизнестойкости у граждан. Жизнестойкость определяется как способность противостоять сложным жизненным обстоятельствам, быстро восстанавливаться после пережитых затруднений и эффективно справляться с социально-психологическими вызовами.
Команда центра состоит из менеджера, специалиста по социальной работе и практическому психологу. Специалисты организуют учебные программы, тренинги, группы взаимопомощи, а также предоставляют индивидуальные и групповые консультации для граждан всех возрастов и профессиональной деятельности.
К основным направлениям гуманитарной помощи во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев Центра относятся:
- проработка индивидуальных запросов клиентов;
- проведение семейных и групповых консультаций;
- психообразование для работников социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений, а также членов общественных и религиозных организаций.
- В рамках этих программ специалисты работают с разными аспектами психологической и социальной жизни, в частности:
- развитие навыков управления стрессом;
- преодоление тревожности и неуверенности в своих силах;
- работа с семейными отношениями и поддержка семей в кризисных ситуациях;
- преодоление переживаний утраты и формирование внутренней стойкости;
- участие в группах взаимоподдержки, которые помогают людям делиться опытом и находить общие решения сложных жизненных ситуаций.
Программа гуманитарной помощи во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев реализуется при поддержке Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, что гарантирует профессиональное предоставление услуг и доступность поддержки всем нуждающимся. Центр «Сильные вместе» ставит целью не только помочь человеку справиться с текущими трудностями, но и научить его самостоятельно поддерживать собственное психологическое равновесие и устойчивость в будущем.
