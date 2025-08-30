Реализуется программа гуманитарной помощи в Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев.

Гуманитарная помощь во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется украинцам благотворительным фондом "Каритас Львов УГКЦ", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В Центре Жизнестойкости «Сильные вместе» функционирует услуга по развитию и формированию навыков жизнестойкости у граждан. Жизнестойкость определяется как способность противостоять сложным жизненным обстоятельствам, быстро восстанавливаться после пережитых затруднений и эффективно справляться с социально-психологическими вызовами.

Команда центра состоит из менеджера, специалиста по социальной работе и практическому психологу. Специалисты организуют учебные программы, тренинги, группы взаимопомощи, а также предоставляют индивидуальные и групповые консультации для граждан всех возрастов и профессиональной деятельности.

К основным направлениям гуманитарной помощи во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев Центра относятся:

проработка индивидуальных запросов клиентов;

проведение семейных и групповых консультаций;

психообразование для работников социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений, а также членов общественных и религиозных организаций.

В рамках этих программ специалисты работают с разными аспектами психологической и социальной жизни, в частности:

развитие навыков управления стрессом;

преодоление тревожности и неуверенности в своих силах;

работа с семейными отношениями и поддержка семей в кризисных ситуациях;

преодоление переживаний утраты и формирование внутренней стойкости;

участие в группах взаимоподдержки, которые помогают людям делиться опытом и находить общие решения сложных жизненных ситуаций.

Программа гуманитарной помощи во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев реализуется при поддержке Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, что гарантирует профессиональное предоставление услуг и доступность поддержки всем нуждающимся. Центр «Сильные вместе» ставит целью не только помочь человеку справиться с текущими трудностями, но и научить его самостоятельно поддерживать собственное психологическое равновесие и устойчивость в будущем.

