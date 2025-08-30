Подорожчання проїзду у Рівненській області має забезпечити збереження діючої маршрутної мережі та доступність транспортного сполучення для мешканців.

У Рівненській області оголосили про подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада міста Дубно.

28 серпня міський голова Василь Антонюк провів засідання виконавчого комітету, де розглянули понад 30 питань. Одним із головних стало встановлення нового тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Рішення комітету враховує звернення перевізників щодо приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат. Основними причинами підвищення вартості стали зростання цін на паливо та запасні частини, а також підвищення мінімальної заробітної плати.

Відтепер разовий проїзд одного пасажира у міському сполученні коштуватиме 18 гривень. Для учнів загальноосвітніх закладів передбачено пільговий тариф у 5 гривень у навчальні дні року без часових обмежень, у інший час – за базовою ціною. Пенсіонери зможуть користуватися автобусами за 12 гривень з 9:00 до 16:00, а в інший час – також за стандартним тарифом.

Крім того, безкоштовно здійснюватиметься перевезення 13 категорій громадян.

Серед них особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці з інвалідністю через бойові дії, діти з інвалідністю та супроводжуючі їхні особи, учасники бойових дій, батьки загиблих або пропалих безвісти військових, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, постраждалі під час Революції Гідності, реабілітовані особи з інвалідністю внаслідок репресій, діти-сироти та діти з багатодітних сімей у навчальні дні, а також діти до 6 років.

Отже, подорожчання проїзду у Рівненській області має забезпечити збереження діючої маршрутної мережі та доступність транспортного сполучення для мешканців Дубна, одночасно враховуючи економічні потреби перевізників.

