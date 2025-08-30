Подорожание проезда в Ровенской области должно обеспечить сохранение действующей маршрутной сети и доступность транспортного сообщения для жителей.

В Ровенской области объявили о подорожании проезда.

Такую информацию предоставляет городской совет Дубно.

28 августа городской голова Василий Антонюк провел заседание исполнительного комитета, где было рассмотрено более 30 вопросов. Одним из главных стало установление нового тарифа на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

Решение комитета учитывает обращение перевозчиков о приведении тарифов в соответствие с экономически обоснованными расходами. Основными причинами повышения стоимости стали рост цен на топливо и запасные части, а также повышение минимальной заработной платы.

Теперь разовый проезд одного пассажира в городском сообщении будет стоить 18 гривен. Для учащихся общеобразовательных учреждений предусмотрен льготный тариф в 5 гривен в учебные дни без временных ограничений, в другое время – по базовой цене. Пенсионеры смогут пользоваться автобусами за 12 гривен с 9:00 до 16:00, а в другое время – также по стандартному тарифу.

Кроме того, бесплатно будет осуществляться перевозка 13 категорий граждан.

Среди них лица с инвалидностью в результате войны, военнослужащие с инвалидностью из-за боевых действий, дети с инвалидностью и сопровождающие их лица, участники боевых действий, родители погибших или пропавших без вести военных, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, пострадавшие во время революции. дети-сироты и дети из многодетных семей в учебные дни и дети до 6 лет.

Следовательно, подорожание проезда в Ровенской области должно обеспечить сохранение действующей маршрутной сети и доступность транспортного сообщения для жителей Дубна, одновременно учитывая экономические потребности перевозчиков.

