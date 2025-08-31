Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кропивницькому надається у вигляді різних безоплатних послуг та наборів підтримки, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».
У Кропивницькому центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Архітектора Паученка, 41/26. Графік роботи — щодня з 8:00 до 18:00.
Тут кожен може розраховувати на дружню атмосферу, повагу й уважне ставлення. Усі послуги зібрані в одному місці, щоб максимально зручно задовольнити потреби маріупольських родин.
Основні напрями роботи центру
- Гуманітарна допомога у Кропивницькому для пенсіонерів та інших категорій українців. Безкоштовні продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності. Особливий акцент — на підтримці внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів.
- Психологічна підтримка. Кваліфіковані психологи допомагають впоратися з наслідками стресу, втрат і травм, відновити внутрішню рівновагу та сили.
- Юридичні консультації. Допомога у відновленні документів, оформленні соціальних виплат, підготовці заяв для отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло.
- Медична допомога. Первинні огляди, консультації лікарів, рекомендації щодо лікування та, за необхідності, видача ліків.
- Сприяння працевлаштуванню. Підтримка у пошуку роботи, можливості перекваліфікації, навчання новій професії чи підвищення кваліфікації.
- Дитячі простори. Безпечні ігрові зони з вихователями, де діти можуть перебувати під наглядом, поки батьки займаються важливими справами.
- Організація дозвілля. Заходи для дітей, молоді та дорослих, які допомагають адаптуватися, знайомитися з місцевою громадою та створювати нові соціальні зв’язки.
- Індивідуальний підхід. Кожен запит розглядається персонально, щоб знайти найкраще рішення навіть у найскладніших ситуаціях.
Центр також інформує про графік видачі гуманітарних продуктів і всі актуальні події на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.
