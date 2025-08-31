Гуманітарна допомога у Кропивницькому для пенсіонерів та інших категорій українців надається у найтяжчий час.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кропивницькому надається у вигляді різних безоплатних послуг та наборів підтримки, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

У Кропивницькому центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Архітектора Паученка, 41/26. Графік роботи — щодня з 8:00 до 18:00.

Тут кожен може розраховувати на дружню атмосферу, повагу й уважне ставлення. Усі послуги зібрані в одному місці, щоб максимально зручно задовольнити потреби маріупольських родин.

Основні напрями роботи центру

Гуманітарна допомога у Кропивницькому для пенсіонерів та інших категорій українців . Безкоштовні продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності. Особливий акцент — на підтримці внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів.

. Безкоштовні продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності. Особливий акцент — на підтримці внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. Психологічна підтримка. Кваліфіковані психологи допомагають впоратися з наслідками стресу, втрат і травм, відновити внутрішню рівновагу та сили.

Кваліфіковані психологи допомагають впоратися з наслідками стресу, втрат і травм, відновити внутрішню рівновагу та сили. Юридичні консультації. Допомога у відновленні документів, оформленні соціальних виплат, підготовці заяв для отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло.

Допомога у відновленні документів, оформленні соціальних виплат, підготовці заяв для отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Медична допомога. Первинні огляди, консультації лікарів, рекомендації щодо лікування та, за необхідності, видача ліків.

Сприяння працевлаштуванню. Підтримка у пошуку роботи, можливості перекваліфікації, навчання новій професії чи підвищення кваліфікації.

Підтримка у пошуку роботи, можливості перекваліфікації, навчання новій професії чи підвищення кваліфікації. Дитячі простори. Безпечні ігрові зони з вихователями, де діти можуть перебувати під наглядом, поки батьки займаються важливими справами.

Безпечні ігрові зони з вихователями, де діти можуть перебувати під наглядом, поки батьки займаються важливими справами. Організація дозвілля. Заходи для дітей, молоді та дорослих, які допомагають адаптуватися, знайомитися з місцевою громадою та створювати нові соціальні зв’язки.

Заходи для дітей, молоді та дорослих, які допомагають адаптуватися, знайомитися з місцевою громадою та створювати нові соціальні зв’язки. Індивідуальний підхід. Кожен запит розглядається персонально, щоб знайти найкраще рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Центр також інформує про графік видачі гуманітарних продуктів і всі актуальні події на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

