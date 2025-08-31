Гуманитарная помощь в Кропивницком для пенсионеров и других категорий украинцев оказывается в самое тяжелое время.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кропивницком предоставляется в виде различных бесплатных услуг и наборов поддержки, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

В Кропивницком центр «ЯМариуполь» работает по адресу ул. Архитектора Паученко, 41/26. График работы – ежедневно с 8:00 до 18:00.

Здесь каждый может рассчитывать на дружескую атмосферу, уважение и внимательное отношение. Все услуги собраны в одном месте для максимально удобного удовлетворения потребностей мариупольских семей.

Основные направления работы центра

Гуманитарная помощь в Кропивницком для пенсионеров и других категорий украинцев . Бесплатные продуктовые наборы, гигиены и вещи первой необходимости. Особый акцент – на поддержке внутренне перемещенных лиц и пенсионеров.

. Бесплатные продуктовые наборы, гигиены и вещи первой необходимости. Особый акцент – на поддержке внутренне перемещенных лиц и пенсионеров. Психологическая поддержка. Квалифицированные психологи помогают справиться с последствиями стресса, потерь и травм, восстановить внутреннее равновесие и силы.

Квалифицированные психологи помогают справиться с последствиями стресса, потерь и травм, восстановить внутреннее равновесие и силы. Юридические консультации. Помощь в восстановлении документов, оформлении социальных выплат, подготовке заявлений для получения компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Помощь в восстановлении документов, оформлении социальных выплат, подготовке заявлений для получения компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Медицинская помощь. Первичные осмотры, консультации врачей, рекомендации по лечению и при необходимости выдача лекарств.

Содействие трудоустройству. Поддержка в поиске работы, возможности переквалификации, обучение новой профессии или повышение квалификации.

Поддержка в поиске работы, возможности переквалификации, обучение новой профессии или повышение квалификации. Детские просторы. Безопасные игровые зоны с воспитателями, где дети могут находиться под наблюдением, пока родители занимаются важными делами.

Безопасные игровые зоны с воспитателями, где дети могут находиться под наблюдением, пока родители занимаются важными делами. Организация досуга. Мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться, знакомиться с местным сообществом и создавать новые социальные связи.

Мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться, знакомиться с местным сообществом и создавать новые социальные связи. Индивидуальный подход . Каждый запрос рассматривается персонально, чтобы найти наилучшее решение даже в самых сложных ситуациях.

Центр также информирует о графике выдачи гуманитарных продуктов и всех актуальных событиях на своих официальных страницах в социальных сетях.

