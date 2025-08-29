Магнітні бурі в Києві у вересні можуть стати помітним випробуванням для організму, адже середня сила коливань геомагнітного поля здатна викликати значний дискомфорт.

Магнітні бурі в Києві у вересні прогнозують у кілька етапів, серед яких найпотужніші очікуються 6, 14 і 26 числа, повідомляє Politeka.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у ці дні індекс Kp може досягти 5–6 балів, що відповідає середнім за силою геомагнітним бурям.

Фахівці зазначають, що коливання геомагнітного поля можливі також 10–11 вересня та в останні дні місяця. У цей час багато людей можуть відчувати негативний вплив: головний біль, втому, перепади артеріального тиску, дратівливість і труднощі з концентрацією уваги. Найчутливішими залишаються люди з хронічними серцево-судинними проблемами, яким варто приділяти підвищену увагу власному здоров’ю.

Медики радять у періоди геомагнітних коливань дотримуватися регулярного режиму сну й відпочинку, уникати перевантажень та стресів. Також варто пити достатню кількість води, обмежити споживання алкоголю, кави й важкої їжі. Корисним стане перебування на свіжому повітрі, а надмірне використання гаджетів бажано зменшити. За потреби рекомендовано проконсультуватися з лікарем та мати при собі необхідні медичні засоби.

Фахівці підкреслюють, що прогноз магнітних бур формується й коригується в режимі реального часу. Тому варто стежити за повідомленнями спеціалізованих служб, серед яких NOAA. Це допоможе завчасно підготуватися до можливого погіршення самопочуття та вчасно вжити профілактичних заходів.

Отже, магнітні бурі в Києві у вересні можуть стати помітним випробуванням для організму, адже середня сила коливань геомагнітного поля здатна викликати значний дискомфорт у чутливих категорій населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Київській області: хто і скільки отримає у вересні.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Києві: що змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Київській області: що почало зникати.