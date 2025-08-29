Магнитные бури в сентябре могут стать заметным испытанием для организма, ведь средняя сила колебаний геомагнитного поля способна вызвать значительный дискомфорт.

Магнитные бури в Киеве в сентябре прогнозируют несколько этапов, среди которых самые мощные ожидаются 6, 14 и 26 числа, сообщает Politeka.

По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в эти дни индекс Kp может достигнуть 5-6 баллов, что соответствует средним по силе геомагнитным бурям.

Специалисты отмечают, что колебания геомагнитного поля возможны также 10-11 сентября и последние дни месяца. В настоящее время многие люди могут испытывать негативное влияние: головные боли, усталость, перепады артериального давления, раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Самыми чувствительными остаются люди с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами, которым следует уделять особое внимание собственному здоровью.

Медики советуют в периоды геомагнитных колебаний соблюдать регулярный режим сна и отдыха, избегать перегрузок и стрессов. Также следует пить достаточное количество воды, ограничить потребление алкоголя, кофе и тяжелой пищи. Полезным станет пребывание на свежем воздухе, а чрезмерное использование гаджетов желательно снизить. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с врачом и иметь необходимые медицинские средства.

Специалисты подчеркивают, что прогноз магнитных бурь формируется и корректируется в режиме реального времени. Поэтому следует следить за сообщениями специализированных служб, в том числе NOAA. Это поможет заблаговременно подготовиться к возможному ухудшению самочувствия и своевременно принять профилактические меры.

Итак, магнитные бури в Киеве в сентябре могут стать заметным испытанием для организма, ведь средняя сила колебаний геомагнитного поля способна вызвать значительный дискомфорт у чувствительных категорий населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: кто и сколько получит в сентябре

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Киеве: что изменилось для пассажиров

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Киевской области: что начало исчезать.