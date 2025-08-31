Подорожчання проїзду в Київській області вже встигло позначитись на гаманцях місцевих мешканців, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області зачепило міські автобуси Фастова та Переяслава, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі Фастівської міської ради, у Фастові Київської області з 1 травня 2025 року відбулося подорожчання проїзду, тож місцеві мешканці платять в автобусах 15 гривень за квиток.

Виконавчий комітет міської ради прийняв це рішення відповідно до чинного законодавства та Методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України.

Причиною підвищення стало зростання цін на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування транспортних засобів, закупівлю запчастин та інших витрат, необхідних для перевезення пасажирів. Докладне обґрунтування зазначене у рішенні виконавчого комітету №214 від 23 квітня 2025 року.

Окрім цього, подорожчання проїзду в Київській області торкнулося Переяслава. З 1 червня тарифи на транспорт зросли. Вартість квитка становить 15 гривень для одного пасажира в один бік та 10 грн для школярів у період з 1 вересня по 31 травня.

Рішення ухвалили після звернення перевізників, які обслуговують маршрути в місті. Заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ольга Огієвич повідомила, що востаннє розцінки підвищували у 2022 році, і нинішні розрахунки перевізники надали з проханням оновити вартість.

Нові ціни поширюються на всі підприємства, які здійснюють перевезення автобусами та мікроавтобусами на міських маршрутах загального користування відповідно до укладених договорів із виконавчим комітетом.

Окрім цього, відчутно зросла ціна на міжміські перевезення. З 9 квітня, щоб скаристатися рейсом з Житомира до Києва, доводиться платити 300 гривень.

