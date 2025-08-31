Подорожание проезда в Киевской области уже успело сказаться на кошельках местных жителей, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось городских автобусов Фастова и Переяслава, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале Фастовского городского совета, в Фастове Киевской области с 1 мая 2025 произошло подорожание проезда, поэтому местные жители платят в автобусах 15 гривен за билет.

Исполнительный комитет городского совета принял это решение в соответствии с действующим законодательством и Методикой расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины.

Причиной повышения стал рост цен на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание транспортных средств, закупку запчастей и других расходов, необходимых для перевозки пассажиров. Подробное обоснование отмечено в решении исполнительного комитета №214 от 23 апреля 2025 года.

Кроме этого, подорожание проезда в Киевской области коснулось Переяслава. С 1 июня тарифы на транспорт выросли. Стоимость билета составляет 15 гривен для одного пассажира в одну сторону и 10 грн. для школьников в период с 1 сентября по 31 мая.

Решение было принято после обращения перевозчиков, обслуживающих маршруты в городе. Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Ольга Огиевич сообщила, что последний раз расценки повышали в 2022 году, и нынешние расчеты перевозчики предоставили с просьбой обновить стоимость.

Новые цены распространяются на все предприятия, осуществляющие перевозку автобусами и микроавтобусами на городских маршрутах общего пользования в соответствии с заключенными договорами с исполнительным комитетом.

Кроме этого, ощутимо выросла цена на междугородные перевозки. С 9 апреля, чтобы воспользоваться рейсом из Житомира в Киев, приходится платить 300 гривен.

