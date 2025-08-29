Дефіцит продуктів у Київській області з 1 вересня створює серйозні ризики подальшого подорожчання традиційних фруктів, раніше доступних широкому колу громадян.

Через нестачу місцевих фруктів звичні для населення яблука перетворюються на преміальний продукт. Середня ціна на кілограм становить 85,20 грн, що втричі перевищує показники минулого року.

Аналітики EastFruit Weekly Ukraine зазначають, що ринок заповнили переважно імпортні яблука з Польщі.

"Наразі ми залишилися практично без місцевих яблук", — коментує експерт Олександр Хорєв.

Для порівняння, у червні минулого року середня вартість цього фрукту становила 28,11 грн за кілограм, нині вона досягла 85,20 гривень, що демонструє триразовий ріст.

Аграрний фахівець Іван Томич пояснює основні причини дефіциту старінням садів та скороченням площ під яблунями, що призводить до поступового зниження продуктивності галузі. У зв’язку з цим індикатором цін на фруктовому ринку стали банани, які залишаються популярною альтернативою. Їхня ціна сьогодні складає 74,15 грн за кілограм, тоді як торік вона становила 64,03 гривні.

Експерти попереджають, що якщо така тенденція збережеться, ці товари остаточно можуть перейти у категорію преміальних, недоступних для більшості споживачів. Отже, дефіцит продуктів у Київській області з 1 вересня створює серйозні ризики подальшого подорожчання традиційних фруктів, раніше доступних широкому колу громадян.

Окрім фруктів, у регіоні також зростають ціни на манну крупу. За даними роздрібних мереж, середньомісячні показники липня свідчать, що Metro утримував розцінки на рівні 28,83 грн, а Novus – 36,52, що дало середній приріст приблизно 2,12. Це відображає загальну тенденцію подорожчання крупи, яка повторює зростання вартості основних харчових продуктів у регіоні.

