Дефицит продуктов в Киевской области с 1 сентября уже ощутимо влияет на стоимость яблок, ныне ставших рекордно дорогими для потребителей, сообщает Politeka.

Из-за нехватки местных фруктов привычные для населения яблоки превращаются в премиальный продукт. Средняя цена на килограмм составляет 85,20 грн, что в три раза превышает показатели прошлого года.

Аналитики EastFruit Weekly Ukraine отмечают, что рынок заполнили преимущественно импортные яблоки из Польши.

"Сейчас мы остались практически без местных яблок", - комментирует эксперт Александр Хорев.

Для сравнения, в июне прошлого года средняя стоимость этого фрукта составила 28,11 грн за килограмм, сейчас она достигла 85,20 гривен, что демонстрирует трехкратный рост.

Аграрный специалист Иван Томич объясняет основные причины дефицита старением садов и сокращением площадей под яблонями, что приводит к постепенному снижению продуктивности отрасли. В этой связи индикатором цен на фруктовом рынке стали бананы, которые остаются популярной альтернативой. Их цена сегодня составляет 74,15 грн за килограмм, тогда как в прошлом году она составила 64,03 гривны.

Эксперты предупреждают, что если такая тенденция сохранится, эти товары могут окончательно перейти в категорию премиальных, недоступных для большинства потребителей. Следовательно, дефицит продуктов в Киевской области с 1 сентября создает серьезные риски дальнейшего удорожания традиционных фруктов, ранее доступных широкому кругу граждан.

Кроме фруктов в регионе также растут цены на манную крупу. По данным розничных сетей, среднемесячные показатели июля свидетельствуют, что Metro удерживало расценки на уровне 28,83 грн, а Novus – 36,52, что дало средний прирост примерно 2,12. Это отражает общую тенденцию удорожания крупы, повторяющую рост стоимости основных пищевых продуктов в регионе.

