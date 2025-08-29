30 серпня у Тернополі буде впроваджено тимчасові обмеження руху в центральній частині міста у зв’язку зі щорічним забігом «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Тернопільська міська рада.

Це стосуватиметься ключових вулиць, щоб забезпечити безпечне проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих українських захисників.

Рух транспорту буде обмежений на вулиці Юліуша Словацького з 09:55 до 12:30 та на вулиці Михайла Грушевського з 09:55 до 12:00. При цьому громадський транспорт зможе проїжджати вул. Грушевського у зазначений час. На ділянках, розташованих навпроти Тернопільської обласної військової адміністрації та школи №4, світлофори будуть працювати в режимі жовтого миготіння, щоб забезпечити безпечне пересування.

Для контролю за дотриманням правил дорожнього руху та безпечного проведення заходу патрульна поліція та муніципальна інспекція перекриватимуть вулиці, а також слідкуватимуть, щоб автомобілі не паркувалися у зоні проведення забігу. За необхідності транспортні засоби, залишені поблизу Театрального майдану, можуть бути переміщені. Відповідні обмеження для паркування діятимуть з 08:00 до 17:00.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» організовується щороку в різних містах країни та збирає рідних загиблих, військових, ветеранів, волонтерів та охочих мешканців громади. Участь у заході дозволяє вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність та свободу України, а також сприяє патріотичному вихованню та підтримці громадянської активності.

Тому всім мешканцям і водіям рекомендують враховувати обмеження руху в Тернополі, планувати маршрути заздалегідь і дотримуватися тимчасових знаків та сигналів дорожнього регулювання, щоб забезпечити безпечне пересування містом під час проведення забігу.

Обмеження руху в Тернополі дозволять учасникам без загроз долати маршрут і водночас вшанувати загиблих героїв України.

