Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відчутно вдарило по гаманцях мешканців регіону.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформує Суспільне, деякі місцеві жителі відчули на собі підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Перш за все, це торкнулося Вознесенська, де централізоване водопостачання вже коштує 34,89 гривень за кубічний метр з ПДВ, а водовідведення становить 11,06.

Для багатьох родин це стало несподіванкою, оскільки витрати на ЖКП різко зросли. Не менш складна ситуація склалася в Очакові, де підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося також системи водопостачання.

За новими розцінками, кубічний метр води коштує 90,40 гривень, а водовідведення - 101,30. Основні причини змін полягають в тому, що відбулося подорожчання енергоносіїв та зменшення обсягів постачання. Додатково нараховуються витрати через часті пориви на каналізаційних мережах.

За даними КП "Очаків-сервіс", стан самопливних мереж погіршився на 80 відсотків, а пошкоджені ділянки довжиною 1500 метрів потребують додаткової перекачки стоків, що відображається у вартості ЖКП.

Окрім цього, люди, які в обласному центрі мають двоставкову розцінку на опалення, запроваджену ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, теж платять доволі багато.

Представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків зазначають, що така схема нарахувань призводить до значних переплат, навіть у літні місяці, коли опалення не використовується.

Місцеві жителі намагаються планувати сімейний бюджет більш ретельно, адже нові ціни на воду, опалення та водовідведення відчутно збільшують щомісячні витрати.

