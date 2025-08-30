Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области ощутимо ударило по кошелькам жителей региона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронуло несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как сообщает Суспільне, некоторые местные жители почувствовали на себе повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Прежде всего, это коснулось Вознесенска, где централизованное водоснабжение уже стоит 34,89 гривен за кубический метр по НДС, а водоотвод составляет 11,06.

Для многих семей это стало неожиданностью, поскольку затраты на ЖКУ резко выросли. Не менее сложная ситуация сложилась в Очакове, где повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось системы водоснабжения.

По новым расценкам, кубический метр воды стоит 90,40 гривен, а водоотвод – 101,30. Основные причины изменений в том, что произошло подорожание энергоносителей и уменьшение объемов поставок. Дополнительно начисляются затраты из-за частых порывов на канализационных сетях.

По данным КП "Очаков-сервис", состояние самотечных сетей ухудшилось на 80 процентов, а поврежденные участки длиной 1500 метров требуют дополнительной перекачки стоков, что отражается в стоимости ЖКУ.

Кроме того, люди, которые в областном центре имеют двухставочную расценку на отопление, введенную ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", тоже платят довольно много.

Представители объединений совладельцев многоквартирных домов отмечают, что такая схема начислений приводит к значительным переплатам, даже в летние месяцы, когда отопление не используется.

Местные жители пытаются планировать семейный бюджет более тщательно, ведь новые цены на воду, отопление и водоотвод ощутимо увеличивают ежемесячные расходы.

