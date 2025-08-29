З початку нового місяця продовжує діяти програма доплат для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 вересня.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

З початку нового місяця продовжує діяти програма доплат для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 вересня. Ця соціальна ініціатива спрямована на підтримку пенсіонерів, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн на місяць. Важливо, що нарахування доплат здійснюється автоматично, і для цього не потрібно подавати жодних заяв чи звернень.

У 2025 році розмір доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 вересня визначається залежно від віку пенсіонера:

особи у віці від 70 до 74 років отримуватимуть по 300 грн на місяць;

пенсіонери віком від 75 до 79 років — по 456 грн;

громадяни, яким виповнилося 80 років і старше, отримуватимуть щомісяця по 570 грн.

Крім того, передбачена окрема фінансова підтримка для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного догляду через стан здоров’я або обмежену здатність до самообслуговування.

Для того, щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати певні документи, зокрема:

висновок лікарської комісії про необхідність догляду;

документ, що підтверджує склад сім’ї та відсутність інших працездатних членів родини;

заяву встановленої форми до Пенсійного фонду.

Особливу увагу слід приділити пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України. Цим громадянам необхідно пройти процедуру ідентифікації особи до 31 грудня 2025 року, щоб забезпечити безперервність виплат. Для цього передбачено кілька зручних способів підтвердження особи:

через веб-портал Пенсійного фонду;

за допомогою відеозв’язку;

використовуючи цифровий підпис через сервіс Дія.Підпис.

