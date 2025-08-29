С начала нового месяца действует программа доплат для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 сентября.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 сентября получат только отдельные категории украинцев пожилого возраста, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

С начала нового месяца продолжает действовать программа доплат для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 сентября. Эта социальная инициатива направлена ​​на поддержку украинцев, размер пенсии которых не превышает 10 340,35 грн в месяц. Важно, что начисление доплат производится автоматически, и для этого не нужно подавать никаких заявлений или обращений.

В 2025 году размер доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 сентября определяется в зависимости от возраста украинца:

лица в возрасте от 70 до 74 лет будут получать по 300 грн. в месяц;

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет - по 456 грн;

граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, будут получать ежемесячно по 570 грн.

Кроме того, предусмотрена отдельная финансовая поддержка для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе из-за состояния здоровья или ограниченной способности к самообслуживанию.

Для того чтобы получить такую ​​помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить определенные документы, в частности:

заключение врачебной комиссии о необходимости ухода;

документ, подтверждающий состав семьи и отсутствие других трудоспособных членов семьи;

заявление установленной формы в Пенсионный фонд.

Особое внимание следует уделить украинцам, временно проживающим за границей или на временно оккупированных территориях Украины. Этим гражданам необходимо пройти процедуру идентификации лица до 31 декабря 2025, чтобы обеспечить непрерывность выплат. Для этого предусмотрено несколько удобных способов подтверждения личности:

через веб-портал Пенсионного фонда;

с помощью видеосвязи;

используя цифровую подпись через сервис Дія.Підпис.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.