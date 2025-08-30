Грошова допомога у Дніпропетровській області з 1 вересня стає справжнім рятувальним колом для певних категорій громадян.

Грошова допомога у Дніпропетровській області з 1 вересня дотупна для малозабезпечених родин, повідомляє Politeka.

Попри те, що прожитковий мінімум у 2025 році залишиться на рівні попереднього року, механізм нарахувань зазнає змін.

Грошова допомога у Дніпропетровській області з 1 вересня нараховуватиметься з урахуванням експериментального проєкту, що діє з липня 2025 року. Саме він впливає на підрахунок та порядок виплат для громадян із низьким доходом.

Щоб зрозуміти, яку суму можуть отримати люди, спершу потрібно визначити, хто входить у категорію малозабезпечених. Мова йде про родини, де загальний дохід є меншим за прожитковий мінімум для кожного члена.

Розрахунок відбувається так. Додається прожитковий мінімум для всіх членів родини залежно від їхньої вікової чи соціальної категорії. Наприклад, якщо у сім’ї є батько, мати і троє дітей різного віку, то у формулу закладається мінімум для двох працездатних осіб, дитини до 6 років, ще однієї від 3 до 6 та ще однієї від 6 до 18 років.

Згідно з держбюджетом 2025 року, маємо такий підрахунок: 3028 гривень для батька + 3028 для матері + 2563 для малюка до 6 років плюс ще 2563 для другої дитини у цій віковій групі + 3196 для дитини від 6 до 18 років. Разом виходить 14 378 гривень.

Якщо сукупний дохід родини менший за цю суму, тоді вона визнається малозабезпеченою. Виплата, на яку може претендувати така сім’я, дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом і фактичними доходами.

Таким чином, грошова допомога у Дніпропетровській області з 1 вересня визначатиметься на основі точних розрахунків, що враховують кожного члена.

Джерело: Факти

